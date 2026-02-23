Con equipos técnicos y maquinaria amarilla la Gobernación de Córdoba continúa adelantando obras de mitigación de inundaciones en las riberas de los principales ríos del departamento.

Leer más: Dos ciudades de Honduras prohíben eventos de la comunidad ‘therian’ en espacios públicos

Además adelantan obras de rehabilitación en vías que permitan mejorar la movilidad en los municipios afectados por el evento climático atípico que ocasionó la emergencia.

“Desde el Puesto de Mando Unificado y en coordinación con la Corporación ambiental CVS, hemos identificado los puntos críticos intervenidos para reducir el impacto de las fuertes lluvias. Junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, avanzamos en la limpieza de canales en el corregimiento El Palmar y el sector el Planchón, en Puerto Escondido. Así mismo, en el caño La Caimanera, en San Bernardo del Viento”, informó Cilia Tobías Carrascal, directora de Gestión del riesgo departamental (e).

En simultánea, el gobierno departamental ha rehabilitado la vía que comunica al municipio de Pueblo Nuevo con Ayapel, la vía terciaria en la que hubo derrumbes y que une a Los Córdobas y Canalete; en las veredas Barranquillita, Contra Punto, Fortaleza, Corea y La Salada, al igual que en la vía del sector El Palmar, en Puerto Escondido.

Ver también: Tragedia doméstica en el barrio 20 de Julio deja una mujer muerta y un joven herido

Las obras de intervención con maquinaria amarilla y las acciones de mitigación para prevenir desbordamientos en los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, hacen parte del plan inmediato que anunció en su momento el gobernador Erasmo Zuleta para enfrentar la emergencia en el departamento.