Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La alcaldía de Montería reactiva mañana domingo 22 de febrero la agenda de Bicirruta Sinú, el programa de actividad física que promueve la administración de la mano del Instituto de Deportes y Recreación, Imder, con el fin de incentivar la práctica de hábitos saludables entre la población.

La jornada se desarrollará entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana en la Plaza Cultural del Sinú-María Varilla, la Avenida Primera, Ronda Norte y principal del barrio La Granja.

La Bicirruta Sinú regresa como un espacio seguro y recreativo para que las familias disfruten de la ciudad en bicicleta, la caminata al aire o el trote para lo que prefieren acelerar el paso, fomentando hábitos y estilos de vida saludables.

Cortesía Alcaldía de Montería

“Vamos a tener nuevamente activa la Bicirruta Sinú desde este domingo, hemos ido poco a poco retomando luego de casi tres semanas intensas con la atención de la emergencia, en la que no hemos parado”, sostuvo el alcalde Hugo Kerguelén García.