La alcaldía de Montería reactiva mañana domingo 22 de febrero la agenda de Bicirruta Sinú, el programa de actividad física que promueve la administración de la mano del Instituto de Deportes y Recreación, Imder, con el fin de incentivar la práctica de hábitos saludables entre la población.

La jornada se desarrollará entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana en la Plaza Cultural del Sinú-María Varilla, la Avenida Primera, Ronda Norte y principal del barrio La Granja.

La Bicirruta Sinú regresa como un espacio seguro y recreativo para que las familias disfruten de la ciudad en bicicleta, la caminata al aire o el trote para lo que prefieren acelerar el paso, fomentando hábitos y estilos de vida saludables.

Cortesía Alcaldía de Montería

“Vamos a tener nuevamente activa la Bicirruta Sinú desde este domingo, hemos ido poco a poco retomando luego de casi tres semanas intensas con la atención de la emergencia, en la que no hemos parado”, sostuvo el alcalde Hugo Kerguelén García.