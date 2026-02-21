La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, sigue desarrollando acciones de vigilancia entomológica en los municipios que cuentan con alojamientos temporales, con el fin de prevenir los criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, luego del frente frío en el departamento que ha generado lluvias atípicas.

El equipo de vigilancia del Laboratorio de Salud Pública departamental ha estado en los municipios de Lorica, San Pelayo y Puerto Libertador, donde realizó inspecciones en terreno, búsqueda activa de criaderos y recolección de muestras de artrópodos en zonas con mayor incidencia y riesgo.

De manera simultánea, mantienen la colecta de estos vectores para su identificación, lo que permite establecer las especies circulantes y orientar las estrategias de prevención y control en cada territorio intervenido.

María Marcela Arriola, secretaria de Desarrollo de la Salud, explicó que estas acciones hacen parte de un trabajo articulado y permanente.

“Estamos fortaleciendo la vigilancia en los municipios donde existen alojamientos temporales porque la prevención es fundamental. Identificar oportunamente la presencia de mosquitos transmisores nos permite actuar antes de que se presenten brotes y proteger a las familias cordobesas, y sin duda alguna, aquí la comunidad tiene un rol muy importante en la prevención”.