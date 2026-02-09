En el marco de una mesa científica y estratégica sobre la emergencia climática que atraviesa este Departamento, la Universidad de Córdoba ofreció a la institucionalidad toda su capacidad humana, académica y técnica con enfoque interdisciplinar, para actuar de inmediato, durante y después de la tragedia invernal que golpea a la región, especialmente en Montería y gran parte de su área rural.

Esta alma máter interviene con el aporte de académicos e investigadores de las diferentes áreas del saber y en respuesta a uno de sus ejes misionales, como lo es la extensión del conocimiento, especialmente ante una ocurrencia atípica que también afecta a gran parte de la comunidad académica conformada por estudiantes, docentes y trabajadores.

La mesa científica se desarrolló durante la mañana de este lunes 9 de febrero en la institución y fue convocada por el rector, Jairo Torres Oviedo, quien insistió en la decisión rotunda de compartir con la sociedad todas las capacidades con rigor y acciones aliadas y de acompañamiento.

“Este es un llamado a la capacidad innata, a la inteligencia científica; esta tierra hoy llama a que fluya la grandeza de esta institución, por lo tanto, nos corresponde acompañar al territorio para que la institucionalidad tenga elementos para actuar”, sostuvo el rector Jairo Torres Oviedo.

La reunión contó con la presencia de funcionarios de la alcaldía de Montería, y entre las primeras conclusiones se destaca una hoja de ruta de lo que se debe hacer en el mediano y largo plazo así: con la Facultad Ciencias de la Salud definir vacunación inmediata para la prevención de enfermedades propias de este tipo de emergencias, con el laboratorio de aguas realizar monitoreo en zonas definidas para establecer cuál es el estado del estancamiento y tomar decisiones.

Igualmente, con la facultad de Educación se llegará a los albergues para identificar a la población infantil y definir estrategias lúdicas y estrategias artísticas que permitan reducir el estrés y gestionar emociones; desde Ciencias Agrícolas se propone actuar frente al desabastecimiento que se aproxima en semanas y la restauración de suelos que terminan dañados, así como seguir desde el programa de Geografía, elaborando las cartografías que permitan conocer la mancha de la inundación, entre muchas más acciones.

“Existe un equipo interdisciplinario que hoy tiene una comprensión de la complejidad que nos permite proponer para que la institucionalidad tome decisiones. Haremos agenda de trabajo en conjunto para seguir haciéndole frente a la situación”, sostuvo el rector Torres Oviedo.