Con el paso de las horas han ido aumentando los estragos por el frente frío, con sus respectivas lluvias, en la zona urbana de la ciudad de Montería.

Desde la noche del viernes y en lo corrido de este sábado ha empeorado el panorama en los barrios del occidente de la capital de Córdoba, por lo que barrios como El Níspero, Canan, El Dorado, El Poblado, Rancho Grande, La Palma, Villa Petro, La Vid, El Puente I, La Ribera, Betancí y Vallejo, entre otros, están bajo las aguas y las pérdidas en los hogares son cuantiosas, pese a la recuperación de algunos enseres.

Además están en alerta los barrios Juan XXIII, Los Tambos, Minuto de Dios, Villa Real, Las Viñas y Río de Janeiro. En estas zonas las familias han empezado a colocar costales llenos de arena en las terrazas de sus casas para evitar el ingreso de las aguas, así como en las puertas, es una especie de terraplén.

Carlos Del Toro, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Urbanización Vallejo, relató, en medio de lágrimas, que el 98% de las 4.500 casas están inundadas.

“Es triste lo que estamos afrontando. Desde el mediodía de ayer estamos evacuando y estamos esperanzados en Dios que esto pase pronto. Da mucha tristeza”, anotó el líder comunal.

En Vallejo los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia, Ponalsar, en compañía de Bomberos y Defensa Civil desplegó una importante acción humanitaria de evacuación de familias y animales que quedaron atrapados en sus viviendas debido al aumento del nivel del agua.

De otra parte, la solidaridad de la ciudadanía se ha hecho evidente no solo llevando ayudas a los centros de acopio, sino realizando ollas comunitarias en las zonas secas.