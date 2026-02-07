En un especial homenaje a Palma Africana y su directora, Carmen Meléndez, por sus 50 años salvaguardando la tradición, este sábado 7 de febrero, los tambores sonarán con ritmos ancestrales y los faroles iluminarán la alegría carnavalera de los danzantes y del público que estará disfrutando en la calle 84 el desfile Noche de Faroles y Tambores que organiza la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa).

El desfile comenzará a las 7:00 p. m. y estará encabezado por las danzas de tradición, seguidas de comparsas con elementos de tradición, comparsas de fantasía, disfraces, letanías y bandas de marcha de distintas instituciones educativas de la ciudad y el departamento.

En esta oportunidad, el recorrido se iniciará en la intersección de la carrera 47 con calle 84, seguirá derecho hasta la carrera 64, donde se desvía para finalizar en el Parque de la Electrificadora.

Como en años anteriores, la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico pone a disposición del Carnaval de Fides la logística del Carnaval de la 84 para el desfile que se realiza en horas de la tarde.