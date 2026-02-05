La décima edición de Expoterneros 2026 que se desarrollaría del 16 al 22 de febrero en la ciudad de Montería, fue reprogramada.

Lea también: ¡Guacherna pasada por agua!: Ideam advierte nuevas lluvias por frente frío

La Fundación Horizontes Sin Fronteras, que la organiza, tomó la decisión en solidaridad de la grave situación invernal que afronta el territorio cordobés y sus gentes, y de a que no escapa su capital Montería.

A través de un comunicado de prensa expedido la tarde de este jueves 5 de febrero los organizadores de Expoterneros 2026 informaron que el evento se desarrollará del 9 al 15 de marzo.

Lea también: Colapso en el sistema de contratación del Icbf deja en el limbo el talento humano a contratar

Carlos Vizcaíno, director de la Fundación Horizontes Sin Fronteras, aseguró que “la decisión de trasladar Expoterneros obedece a un compromiso social y humano con nuestra región. Consideramos que este es un momento para hacer una pausa responsable y asegurar que la feria se realice en las mejores condiciones posibles, manteniendo la calidad y el nivel que la han distinguido a lo largo de sus diez ediciones”.

Agregó que Expoterneros representa un espacio fundamental para la economía del departamento, debido a la significativa llegada de visitantes nacionales e internacionales, así como al impulso que genera en el sector ganadero y en la actividad productiva local, “por ello, su realización en el mes de marzo permitirá fortalecer la participación y aportar de manera directa a la reactivación económica de Montería y Córdoba, beneficiando a toda la cadena productiva y a la economía regional”, afirmó Vizcaíno.

Lea también: Siguen los hallazgos en Las Moras: vecinos encuentran más restos del joven desmembrado