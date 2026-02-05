Ante el aumento extraordinario de los niveles de agua y el riesgo generado por el represamiento e ingreso del líquido en la zona, la alcaldía de Montería adelanta labores intensivas de contención y limpieza del canal que bordea los barrios Rancho Grande, El Níspero, El Poblado, Dorado y Vallejo, con el fin de evacuar el agua acumulada y reducir la presión sobre los sectores aledaños.

Han sido instalados, de momento, 800 sacos (bolsa suelo) para contener el drenaje proveniente de la Ciénaga de Martinica, como medida urgente para evitar mayores afectaciones en las comunidades cercanas.

Alcaldía de Montería

De acuerdo con los reportes técnicos, hace más de 15 años no se registraban niveles de agua como los que se presentan actualmente, lo que ha generado un comportamiento atípico en los sistemas naturales de drenaje.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, recorrió la zona e inspeccionó los trabajos, al tiempo que explicó que la emergencia se ha visto agravada por el rompimiento en los sectores de Arenal y Martinica, lo que ha provocado la unión de corrientes y un mayor volumen de agua desplazándose hacia zonas habitadas.

Destacó el trabajo articulado entre la comunidad y la administración municipal. “Quiero reconocer el compromiso de los voluntarios del barrio El Poblado y Vallejo que, junto a nuestro equipo de la Alcaldía, están trabajando sin descanso. Esta es una muestra de que cuando nos unimos, Montería responde con solidaridad y acción”.