En medio de las emergencias por lluvias que se han registrado en el departamento de Córdoba en los últimos días, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara anunció en la mañana de este jueves 5 de febrero que tras comunicarse con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, confirmó que en las próximas horas llegará al territorio un avión con ayuda humanitaria.

Leer también: Balance parcial de frente frío suma 256 emergencias en el país y se viene otro; Córdoba, el más afectado

“Luego del PMU que tuvimos en el día de ayer con el gobierno nacional, inician a materializarse acciones para atender a nuestras familias afectadas. Acabo de terminar llamada con el señor director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos el Dr. Carlos Carrillo, quien me informa que en las próximas horas arribará a nuestro departamento de Córdoba un avión con ayuda humanitaria”, se le escucha decir en un video publicado en sus redes sociales a Zuleta Bechara.

También agregó: “Desde el departamento de Córdoba pondremos a nuestro equipo técnico de gestión de riesgo a ayudar a los diferentes municipios a hacer el Registro Único de Damnificados para que estas ayudas humanitarias lleguen verdaderamente a las familias afectadas y damnificadas”.

Según un balance de la Alcaldía de Montería, solo en la capital del departamento, hasta este miércoles 4 de febrero, más de 700 personas se encuentran en los albergues habilitados por la Administración Municipal.

De acuerdo a la UNGRD, hasta este miércoles, las lluvias habían dejado 256 emergencias con un saldo de más de 27 mil familias afectadas en todo el país.

Hay que recordar que después del PMU de este miércoles entre autoridades regionales y nacionales, se decidió mantener en Córdoba la alerta roja por los niveles críticos en los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, tras el evento climático atípico del pasado domingo.

Importante: Alcalde de Montería solicitó todas las capacidades del Gobierno Nacional para enfrentar las emergencias por inundaciones

“Reiteramos el llamado a la EVACUACIÓN INMEDIATA en zonas ribereñas”, recordó la Gobernación en una publicación.