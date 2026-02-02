Con un llamado decidido a la solidaridad de todos los monterianos, la gestora social Diana Sierra Márquez lidera la Gran Donatón activada en el Centro Verde para apoyar a las familias damnificadas por las fuertes lluvias, que han generado inundaciones en distintos sectores de la zona rural de la capital de Córdoba.

Leer más: ¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a Barranquilla?

En el primer piso de Centro Verde fue habilitado el Centro de Acopio donde a partir de este lunes 2 de febrero están recibiendo alimentos no perecederos, agua potable, kits de aseo, colchonetas, frazadas, ropa en buen estado, pañales, elementos de primera necesidad y alimentos para mascotas.

La gestora social expresó que esta iniciativa nace del compromiso de acompañar de manera cercana y humana a las comunidades afectadas.

“Estamos hablando de familias que hoy enfrentan momentos muy difíciles. Muchos han visto sus viviendas afectadas y han perdido enseres y alimentos. Como ciudad no podemos ser indiferentes. Montería siempre ha demostrado que es solidaria y hoy necesitamos volver a demostrarlo”, manifestó.

Reiteró que cada donación, sin importar su tamaño, representa una esperanza para quienes hoy lo necesitan. “No hay aporte pequeño. Una bolsa de arroz, una botella de agua o un paquete de pañales pueden marcar la diferencia para una familia que lo ha perdido casi todo”.

Ver también: Paso de frentes fríos de Norteamérica, la causa de fuertes precipitaciones en el Caribe colombiano

También destacó que el equipo de Gestión Social estará coordinando la recepción, clasificación y entrega de las ayudas humanitarias, garantizando que lleguen de manera organizada y oportuna a las comunidades más afectadas, e hizo un llamado a los ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones sociales para que se sumen a esta Gran Donatón que tiene su recepción en el primer piso de Centro Verde, ubicado en la carrera 1W # 32A - 49, margen izquierda.

Entre los elementos prioritarios para la atención inmediata están: radios, pitos, linternas, agua para el consumo, cobijas, sábanas, toldillos, hamacas, colchonetas, toallas higiénicas, pañales desechables, toallas, papel higiénico, desodorante, crema y cepillo de dientes, mientras que el mercado sugerido o kit alimentario debe tener azúcar morena, café, fríjol, aceite vegetal, leche en polvo, lenteja, harina de maíz y harina de trigo, panela, atún, arroz, chocolate, sal y pasta.

Le sugerimos: Reportan emergencias por lluvias en Barranquilla: parte de la estructura de un edificio colapsó sobre un vehículo