A la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial está Yozman Emil Herazo Morales, señalado de haber asesinado al mediodía del lunes 26 de enero a su compañera sentimental y madre de su hija.

Lea: Investigan presunto feminicidio en Sahagún: el compañero sentimental de la víctima fue capturado

El feminicidio ocurrió en la zona urbana del municipio de Sahagún, en Córdoba, en el barrio San José, pero la aprehensión del presunto asesino fue en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, hacia donde este huyó en un carro con su hija de escasos tres años.

El presunto feminicida de 37 años está a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), y se estima que en las próximas horas empiece a comparecer ante un juez de la República.

Lea: Inició la recuperación del Humedal Berlín, en Montería, con un desalojo

Las primeras versiones de este hecho dan cuenta de que el hombre habría asesinado a su joven pareja. Yuliana Martínez, causándole heridas con un arma blanca en el cuello.

La Policía Nacional rechaza de manera categórica toda forma de violencia contra la mujer y reitera su compromiso permanente con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres.