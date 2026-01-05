Las intervenciones programadas en el Puente Metálico Gustavo Rojas Pinilla, de la ciudad de Montería, y que ejecuta el Instituto Nacional de Vías (Invías), serán retomadas este martes 6 de enero.

Las acciones, tendientes a mejorar la seguridad y las condiciones de la infraestructura vial, son coordinadas con la alcaldía municipal y con la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Vallejo.

Precisamente han sido los voceros de la ciudadanía los que han informado de las obras a partir de este martes y por cuenta de ello habrá cierre total del puente en horas de la noche.

Carlos Del Toro, presidente de la JAC, agregó que habrá paso controlado en horas del día, que consiste en la habilitación de un solo carril cada 10 minutos.

Las labores de mantenimiento y mejoramiento que adelanta Invías con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos incluyen limpieza general de la estructura, aplicación de pintura anticorrosiva en la parte metálica y reforzamiento de los pendolones con acero de alta resistencia.

Además, cambiarán y sellarán las juntas de dilatación para prevenir filtraciones, reparación de bordillos, accesos y pavimento, e instalación de nueva señalización y demarcación vial.