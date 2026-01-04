En el municipio de Chinú, Córdoba, despidieron con honores póstumos a la niña Ariana Puentes Pretel, de seis años, que falleció al caer la tarde del pasado viernes 2 de enero en el balneario de Coveñas, Sucre.

La pequeña, muy conocida en su natal Chinú por el gran talento cultural que poseía, en especial para el baile, lo que heredó de su madre, murió ahogada en la piscina del hotel donde estaba hospedada con sus familiares.

El alcalde de Chinú, Roberto Carlos Martínez Trujillo, decretó además tres días (3, 4 y 5 de enero) de duelo en el municipio por la pérdida de la niña que se destacó en nombre de esta población en diversos escenarios de la cultura.

En el Decreto 002 de 2026 la Alcaldía Municipal de Chinú le hace un reconocimiento a la niña Ariana Puentes Pretel y a su memoria.