Las acciones operativas y de prevención que desarrolla la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, que tiene jurisdicción en cinco municipios del departamento de Córdoba, se ven fortalecidas desde este viernes 19 de diciembre con los trabajos de 26 nuevos uniformados.

Lea más: “Los sicarios llegaron desde Cali en moto y carro, le estaban haciendo seguimiento”: hermana del director seccional de la DIAN asesinado

Este aumento en el pie de fuerza refuerza la seguridad y la convivencia ciudadana durante la temporada decembrina bajo el plan que se denomina ‘Una Navidad con Propósito’.

El teniente coronel Miguel Moncaleano Ocampo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Montería, indicó en esta mañana del viernes, durante la presentación de los nuevos uniformados (hombres y mujeres), que “la llegada de estos permitirá ampliar nuestra presencia en el territorio y brindar mayor tranquilidad a los monterianos. Nuestro compromiso es estar más cerca de la comunidad, protegiendo la vida y garantizando una Navidad segura”.

Ver más: Un soldado cordobés, entre las víctimas del ataque a la base militar en el sur del Cesar