En la mañana de este jueves 18 de diciembre, fue asesinado Gilberto Jesús Calao, abogado y director seccional de la DIAN en Tuluá, su hermana Claudia Calao aseguró que las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del crimen.

Según Claudia, en una entrevista con el medio RTVC noticias, una de las principales líneas que manejan los investigadores apunta a estructuras criminales dedicadas a actividades ilegales. Explicó que su hermano había puesto en conocimiento de las autoridades varios casos relacionados con cobros irregulares y otras operaciones ilícitas, lo que podría estar relacionado con su muerte.

“No tanto amenazas porque pues él siempre se transportaba en su vehículo, él puso unas denuncias en temas de cobro y la puso en conocimiento en la fiscalía y la llevó a nivel central, incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN”, expresó.

Mientras avanzan las investigaciones, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables. De acuerdo con los primeros hallazgos, los atacantes habrían llegado desde Cali y quedaron registrados en cámaras de seguridad durante las horas previas al crimen.

“Lo que nos dijo la fiscalía es que los sicarios venían de Cali, aparecen en las cámaras a las 4:00 de la mañana, venían en moto y en carro le estaban haciendo el seguimiento”.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso y aseguró que el homicidio estaría relacionado con bandas dedicadas al contrabando. El mandatario advirtió que este tipo de organizaciones buscan intimidar a las instituciones del Estado mediante la violencia.