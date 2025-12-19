Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en Tuluá, Valle del Cauca, las autoridades anunciaron una millonaria recompensa para quienes entreguen información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en ese municipio.

El funcionario, oriundo del departamento de Córdoba, fue atacado por hombres armados en el barrio El Jazmín, donde recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte. El crimen ha generado conmoción a nivel regional y nacional.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, manifestó que. “Hemos evaluado las primeras indagaciones que se han realizado por el vil asesinato del director seccional aquí en el municipio de Tuluá y que no había ninguna denuncia formal por ningún medio de este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o algo parecido y nuestra policía judicial avanza para establecer los autores materiales de este hecho, por eso la recompensa es de hasta $50 millones”.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso y aseguró que organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos, especialmente a través del contrabando y el comercio ilegal de oro, han venido intimidando a funcionarios de la DIAN.

“El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaina. La mafia de la cocaina hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro, entonces esta mafia ha amenazado a funcionarios de la DIAN en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Gilberto Calao”.

También, el director general de la DIAN, Carlos Galeano, indicó que el crimen podría estar relacionado con redes ilegales vinculadas a maniobras irregulares en materia de importaciones y devoluciones tributarias.

“Al parecer, mafias asociadas al tema de las importaciones ficticias tendrían que ve con el infortunado caso de asesinato de nuestro director de aduanas esta mañana en Tuluá, entonces eso es un tema de lavado de la DIAN porque además esto genera unas devoluciones importantes“.

Mientras avanzan las indagaciones, un grupo especial de la Policía Nacional fue asignado al caso. Las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad para establecer el recorrido utilizado por los sicarios y dar con su paradero.