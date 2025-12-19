Un juez de la República con funciones de control de garantías en la ciudad de Montería le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y en su residencia, respectivamente, a una pareja que portaba un revólver.

Si bien terminaron procesados por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ellos, el hombre y la mujer, de acuerdo con las investigaciones de la Policía Metropolitana de Montería, tenían la intención de cometer un millonario hurto, por 200 millones de pesos, en la capital de Córdoba.

Además del arma con la respectiva munición les incautaron tres equipos celulares de alta gama y un vehículo automóvil en el que se movilizaban.

“Los capturados pretendían cometer un atraco con arma de fuego a un establecimiento de comercio ubicado en el sector de la Terminal de Transporte Terrestre de Montería”, informó la Policía, que logró frustrar la comisión del delito “gracias a la reacción inmediata y al despliegue del componente institucional operativo”.

El hombre y la mujer que llegaron a Montería procedentes de la ciudad de Medellín, y de quienes las autoridades no dieron a conocer sus identidades, están vinculados a cuatro procesos más por los delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes, estafa y uso de documento falso.