Andrés Pantoja y Jack Amaya, estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba crearon ‘Strat AI’, una inteligencia artificial que desarrolla planes de negocios e indica la viabilidad de una nueva empresa o iniciativa comercial.

Los creadores de esta importante herramienta tecnológica, explican que el objetivo de esta IA es disminuir la alta tasa de mortalidad empresarial que se da en Colombia.

De acuerdo con el análisis que realizaron, en el país más del 66% de los nuevos emprendimientos fracasan antes de los cinco años.

“La investigación que hicimos nos arrojó que la falta de planes estratégicos de los emprendimientos es una de las causas más determinantes que impide que estos perduren en el tiempo. Por eso, a través de nuestra IA, ofrecemos planes de negocios que a la vez comprenden: un análisis DOFA, un análisis de viabilidad, una investigación de mercado, una proyección de costos futuros, recomendaciones en tiempo real del estado del negocio y un chat interactivo para resolver dudas de los emprendedores”, manifestaron los futuros ingenieros industriales.

Señalaron igualmente que esta herramienta es muy fácil de usar por cualquier emprendedor y de gran utilidad, porque ofrece elementos para la toma de decisiones determinantes para su negocio o empresa. Aseguran que tener esta herramienta es como contar con un eficiente asistente personal.

Strat AI cuenta con un algoritmo que registra constantemente el estado del negocio y crea unos objetivos; de acuerdo al cumplimiento de dichos objetivos, se actualiza el estado actual del negocio. Es un ciclo que siempre se está repitiendo, evaluando los resultados internamente y comparándolos con el comportamiento del mercado.

Jairo Torres Oviedo, rector de la alma máter, sostuvo que su administración ha venido y seguirá fortaleciendo la investigación con la destinación de importantes recursos para apoyar a estudiantes y profesores investigadores.