El profesor Jairo Miguel Torres Oviedo fue ratificado este viernes 5 de diciembre en la Rectoría de la Universidad de Córdoba, por parte de los miembros del Consejo Superior de la alma máter.

El doctor y magíster en Filosofía, especialista en Filosofía Política, especialista en Gerencia Pública, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, de la Universidad de Pisa, en Italia, abogado y licenciado en Ciencias Sociales, egresado de esta misma alma máter, seguirá liderando los destinos de Unicórdoba en el período 2026-2031.

La designación de Torres Oviedo se enmarca en el proceso establecido por la Secretaría General de la institución y luego de haber conquistado el primer lugar en la consulta electrónica del pasado 14 de noviembre, con un total de 8.579 votos, del total de 10.097 sufragios.

En ese ejercicio democrático Torres Oviedo alcanzó el 84,97% del total de la participación de los estamentos: docentes, trabajadores y estudiantes, resultados que ratificaron el grado de confianza y respaldo de la comunidad universitaria, inspirada en un proyecto institucional de transformación académica, científica, física, tecnológica y administrativa.

“Con esta designación se le da continuidad a un proceso de transformación institucional, que es lo que nosotros representamos y en eso ha consistido nuestro liderazgo; un proyecto de transformación que influya en la sociedad. Los resultados de la consulta electrónica fueron de respaldo, no se reeligió a una persona, sino un proyecto y tenemos la inmensa responsabilidad de hacer lo mejor en función de lo que la universidad demanda y la sociedad espera de nosotros”, expresó el profesor Torres Oviedo.

Agregó que su propuesta es ambiciosa, de continuar profundizando la transformación de la institución y sostener también la estabilidad en términos de gobernabilidad, sin conflictos entre estamentos, lo que permite avanzar en la tarea misional con los resultados que se han mostrado.

“Por primera vez, en 15 años esta universidad va a cerrar un año sin faltantes, esto demuestra la responsabilidad y la eficiencia que hoy tiene la institución, como también la tiene en sus procesos de docencia, investigación, internacionalización, proyección social y acreditación de programas… continuamos profundizando la transformación, con nuestra política de ampliación de cobertura, con la regionalización; tenemos una hoja de ruta clara hacia dónde debe dirigirse nuestra universidad”, sostuvo el rector Torres.

En su discurso el dirigente académico le agradeció al Gobierno nacional, que, a través del Ministerio de Educación, ha tendido la mano a la Universidad de Córdoba, a través de diversos proyectos de fortalecimiento de capacidades institucionales representados materialmente en laboratorios, aulas, financiación, y otros aportes que benefician a los jóvenes de la región y del país.