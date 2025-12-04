La más reciente edición de la feria de innovación alimentaria, Innovafood, realizada por el programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba dejó al descubierto el gran talento que tienen sus educandos para la elaboración de nuevos productos.

Chicha de piña; Sinuá, una premezcla para una bebida instantánea a base de fibra de yuca y algarroba; Nuggets de vegetales y Snack de frijol cabecita negra variedad Caupicor, mezclado con maracuyá y ají picante, hacen parte de la variedad de productos con los que los futuros ingenieros de alimentos de Unicórdoba descrestan al mundo.

La chicha de piña y arroz es una creación del estudiante Juan Camilo Mestra Rosales que explicó que es una bebida en polvo que se prepara con piñas desechadas, arroz y canela en polvo.

Cortesía Universidad de Córdoba

“Chicha Ya, es una premezcla estandarizada que se prepara con aquella piña que es desechada por su tamaño u otro aspecto que la hace no atractiva para la comercialización, la sometemos a procesos en la Planta Piloto de Alimentos, se mezcla con los demás ingredientes, luego se empaca en una bolsa especial con un sello hermético que garantiza inocuidad y mayor tiempo de conservación del producto”.

La vida útil de este producto puede ser hasta de un año si se conserva en un lugar adecuado y se usa con el debido cuidado sin introducir elementos que puedan contaminarlo.

Por su parte, los estudiantes José Carlos Naranjo y Adrián José Pérez destacan que Sinuá, la premezcla para una bebida instantánea a base de fibra de yuca se puede preparar muy fácilmente al disolver el polvo en agua fría o caliente, y el paquete del polvo algarroba y yuca puede rendir hasta para litro y medio de agua.

Cortesía Universidad de Córdoba

Esta bebida, aluden sus creadores, tiene un altísimo valor nutricional y es de gran beneficio para las personas que sufren de estreñimiento por su importante contenido en fibra.

A su turno María Belén Pacheco Araújo y Estefanía Pineda descrestan los paladares con su innovadora propuesta de Nuggets de vegetales que han denominado Berna-Nugget.

Advierten que su objetivo es hacer más placentero el consumo de verduras y vegetales en niños y adultos.

Cortesía Universidad de Córdoba

Los nuggets los preparan con arvejas, berenjena, harina de maíz, miga de pan, sal y una variedad de especias; además, su empaque es al vacío para garantizar su conservación.

El alimento es muy saludable porque es rico en fibra natural y no tiene conservantes. Es precocido y fácil de preparar: “basta con unos minutos en la freidora o en un sartén con un poco de aceite”.

Y el Snack de frijol cabecita negra variedad Caupicor, mezclado con maracuyá y ají picante, es un producto creado por Ángelo Chacin Martínez y Kenia Cárdenas Sánchez.

Ellos destacan el valor nutricional del frijol Caupí, o cabecita negra, que ha sido mejorado genéticamente en laboratorios del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Córdoba, con mayor cantidad de hierro y zinc.

Cortesía Universidad de Córdoba

“Lo hemos elaborado y lo proponemos como una alternativa saludable para los snacks ultra procesados que encontramos en el mercado. Eliminamos todos los aspectos negativos de esos productos, como el exceso de sodio, de grasas saturadas, el uso indiscriminado de aditivos y todo eso lo reemplazamos por proteína vegetal y alto contenido de fibra”, explica Chacin Martínez.

Su compañera de fórmula, Kenia Cárdenas Sánchez, agrega que el factor diferencial del producto que proponen es el uso de las materias primas de la región, especialmente el aprovechamiento poco convencional que se le da al frijol Caupí, además de destacar la sencillez del proceso de elaboración.

También resaltan la fibra y micronutrientes con el sabor exótico de la maracuyá y el toque picante del ají, lo que propone una experiencia distinta al paladar, además de otras ventajas como bajo en grasa, producto sostenible y fuente de proteína vegetal.

Sobre estas creaciones el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, señaló que desde su administración no han escatimado esfuerzos para impulsar iniciativas como la Feria de Innovación Alimentaria, Innovafood, organizada anualmente por los profesores del programa, como un espacio en el que los estudiantes presentan lo mejor de su creatividad y talento.