En la ciudad de Montería el Ministerio de Salud y Protección Social hizo la entrega pública de 15 ambulancias a igual número de municipios tanto del departamento de Córdoba como de Sucre.

Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de esa cartera del Gobierno Nacional, informó que en total son 47 los vehículos de transporte asistencial recibidos en el departamento de Córdoba, entre ellos ambulancias básicas, ambulancias TAP, camionetas y una unidad médico-ontológica.

Las ambulancias en Córdoba fueron destinadas a los municipios de Tierralta, Planeta Rica, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido, Sahagún, Los Córdobas, La Apartada, Cotorra, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, entre otros, mientras que las de Sucre fueron para las poblaciones de Toluviejo y Tolú, en el Golfo de Morrosquillo.

“Vamos a entregar 15 ambulancias. No alcanzó a llegar una unidad médico-ontológica para Buenavista, pero hacemos la entrega oficial. Es la inversión más grande, no solamente aquí en Córdoba y en todos los departamentos del país, sino es la inversión más grande en toda la historia de Colombia”, dijo el ministro.