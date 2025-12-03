En los dispositivos de seguridad a implementar durante las celebraciones de Velitas, Navidad y Fin de Año en el departamento de Córdoba están comprometidos más de 3 mil integrantes de la fuerza pública.

Las unidades del Departamento de Policía Córdoba al igual que las de la Policía Metropolitana de Montería, la Infantería de Marina y la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional, realizarán operativos, actividades de prevención y control, así como acompañamiento a la ciudadanía tanto en las zonas urbanas como rurales, en especial en los lugares de concentración masiva.

El anuncio se conoció al término de un consejo extraordinario de seguridad que se desarrolló la tarde del martes 2 de diciembre en el Centro de Convenciones de Montería.

Policía de Córdoba

En ese espacio, que contó con la presencia del brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Brigada XI; coronel Elkin Corredor Rueda, comandante del Departamento de Policía Córdoba; coronel Miguel Moncaleano, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Montería; el mayor Adrián Camacho, delegado de la Brigada de Infantería Marina N°1, y representantes de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, también hablaron sobre la reducción de la mayoría de los delitos, en especial del homicidio en un 40%, pero les preocupa que se mantiene, y con tendencia a la alta, la extorsión por parte del Clan del Golfo, además de los delitos sexuales en contra de menores de edad y la violencia intrafamiliar.

También es motivo de preocupación los altos índices de accidentalidad vial con saldos trágicos.