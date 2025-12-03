El domingo 30 de noviembre fue el último día de este año con entrada gratuita para los colombianos al Castillo de San Felipe, en Cartagena.

De esta jornada se beneficiaron 6.282 ciudadanos que hacen parte de los 60.230 visitantes que tuvo este lugar en las 10 jornadas de entrada gratis realizadas en 2025.

Durante esta vigencia, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de las fortificaciones, le ofreció a los cartageneros y colombianos jornadas llenas de cultura, tradición e historia.

Alcaldía de Cartagena

Sandra Schmalbach, directora de la Etcar, dijo que “nos alegra mucho generar este espacio tan querido entre los cartageneros y visitantes de toda Colombia, quienes cada fin de mes se acercan con su familia y amigos a disfrutar las actividades culturales, la experiencia histórica y patrimonial de la fortaleza, y la magia de los atardeceres con fotos inolvidables. Sin duda el programa de entrada gratis para colombianos ha permitido generar mayor valoración y apropiación social del patrimonio, y esperamos que sigan acompañándonos en las próximas jornadas”.