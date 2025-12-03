Estudiantes de sexto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba crearon Agro Smart APP, una aplicación móvil que permite el monitoreo de todo tipo de cultivos agrícolas.

La aplicación, creada por los estudiantes Mary Constanza Hoyos Toncel y Dariel Santiago Ortega Monsalve, permite a los agricultores prevenir las plagas, mejorar el rendimiento y mostrar en tiempo real los datos de temperatura y humedad.

Otra gran funcionalidad de la aplicación es que, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, se puede tomar una foto a la planta y, a partir de ello establecer qué tipo de plaga está atacando el cultivo y suministrar recomendaciones para su tratamiento.

La aplicación funciona con sensores ubicados en los cultivos que envían la información en tiempo real a unos computadores donde los datos son analizados, y con base en ello realizan las recomendaciones a los usuarios sobre qué manejo requieren los cultivos y, además, hacer predicciones en cuanto a fenómenos climáticos.

Sobre este nuevo proyecto el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, indicó que “es un claro ejemplo de cómo desde la ciencia que se genera en la institución se contribuye a la solución de problemas de la humanidad”.