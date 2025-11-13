Un golpe contundente contra las estructuras delincuenciales que delinquen en el departamento de Córdoba y que se dedican al hurto de vehículos propinó la Policía Nacional al recuperar ocho vehículos -- siete motocicletas y un automóvil--, que tenían reportes del delito de hurto.

Lea más: Aprueban el presupuesto departamental de Córdoba para 2026 por más de $2 billones

Además fueron capturadas dos personas por el delito de receptación.

Los procedimientos policiales a cargo del personal de la Sijin y de Vigilancia, los desarrollaron de manera simultánea y coordinada en los municipios de Lorica, Montelíbano y Sahagún.

Policía de Córdoba

En Lorica recuperaron una motocicleta AKT Agility 125, con reporte de hurto en Bogotá, y capturaron a un hombre de 18 años qu, conducía una Yamaha XTZ 125 con orden de inmovilización por hurto en Soledad, Atlántico.

También en este mismo municipio recuperaron una motocicleta Hero Eco Deluxe hurtada en la misma localidad.

Por su parte en Montelíbano el personal policial identificó una motocicleta Bajaj Bóxer 100 CT abandonada en la vía pública con reporte de hurto desde el año 2022.

Ver más: Ejército y Policía capturan a cinco sujetos dedicados al tráfico de estupefacientes en Tierralta, Córdoba

Y gracias al apoyo de peritos en identificación de automotores también recuperaron dos motocicletas más: una Kawasaki KMX 125, solicitada por la Fiscalía de Itagüí, y una Yamaha YBR 125E, con hurto reportado en Bello, Antioquia. Asimismo recuperaron la Yamaha XTZ 150, modelo 2025, hurtada también en Bello.

Uno de los resultados más significativos ocurrió en el barrio San Pedro, de Sahagún, donde fue recuperado el automóvil Mazda 626 de placa BGO-234, modelo 1996 que aparece reportado como robado en Sincelejo (Sucre).

Policía de Córdoba

Los vehículos recuperados están avaluados en cerca de $60 millones de pesos.

El Departamento de Policía Córdoba informó que en lo corrido de este 2025 han sido recuperados 26 automotores y 255 motocicletas “que se encontraban en poder de grupos delincuenciales y que habían sido hurtados por delincuencia común”.

Lea también: Construyen a adulta mayor nueva vivienda que estaba a punto de colapsar

La institución le hizo un llamado a los ciudadanos para evitar el abandono de vehículos en vías públicas, al tiempo que recordó que al momento de comprar vehículos usados deben asegurarse de hacerlo en lugares legalmente constituidos y de confianza, y para ello la Policía ofrece el servicio de Revisión Técnica en Identificación de Automotores a través de las diferentes Seccionales de Investigación Criminal (Sijin), con el fin de verificar la originalidad y los antecedentes de los vehículos.