Como resultado del trabajo coordinado entre soldados del Batallón de Infantería Liviana N° 33 Junín y unidades de la Policía Nacional, fueron capturados cinco presuntos integrantes del grupo de delincuencia común conocido como Las Palmas, que estaría al servicio del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte del Ejército, la operación se registró en el municipio de Tierralta, Córdoba, donde hicieron efectivas las capturas mediante orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el procedimiento también incautaron 118 gramos de alucinógenos, entre marihuana, cocaína y pasta base de coca.

El grupo delincuencial Las Palmas recaudaría aproximadamente 130 millones de pesos mensuales con la comercialización de los estupefacientes, por lo que este resultado generaría una afectación a las rentas ilícitas de la Subestructura Javier Yepes Cantero, del Clan del Golfo.