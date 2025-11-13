Los integrantes de la Policía Metropolitana de Montería que prestan sus servicios en el municipio de Ciénaga de Oro unieron sus esfuerzos en pro de la construcción de un techo digno para Luz Esther Navarro Hernández, una mujer de 79 años.

Llevados por el espíritu solidario y en cumplimiento de su estrategia de ser cercanos a la gente, los uniformados se dieron a la tarea de mejorar la casa en la que esta adulta mayor habitaba y que más que un sitio de refugio representaba para ella un gran riesgo.

Por eso se dieron a la tarea de conseguir los materiales de construcción y cuando los tuvieron se pusieron manos a la obra hasta alcanzar la casa que estrena desde hace poco.

Policía de Montería Así lucía el espacio donde vivía la mujer.

Aunque muchos uniformados participaron de la noble causa, esta fue una iniciativa del teniente Fabián Alexánder Gutiérrez Martínez, comandante de la Estación de Policía de Ciénaga de Oro, y del intendente John Andersson Castrillón Ramírez, integrante de la Patrulla, además del ciudadano Manuel de Jesús Fuentes Lara, que es el líder del barrio San Isidro.

Más allá de su deber de seguridad, estos dos policías tomaron una decisión que transformaría la vida de Luz Esther al construirle un hogar digno que despertó la solidaridad de toda la comunidad que sin reparo alguno realizó sus aportes y durante un mes trabajaron sin parar hasta lograr la casa que es hoy y que simboliza el poder de la unión comunitaria y el compromiso de la fuerza pública con el bienestar integral de la ciudadanía.

“Vimos la necesidad de doña Luz y supimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Ella ha vivido aquí por 30 años; era nuestro deber como servidores públicos y como vecinos, darle la dignidad que se merece”, comentó uno de los líderes de la obra.

La entrega de la nueva casa se produjo durante un acto que lideró el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

“Una vez más nuestra Policía Nacional demuestra que el servicio va más allá del uniforme. Estamos para contribuir y aportar al bienestar de la ciudadanía, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Esta es la demostración de un compromiso social inquebrantable”, puntualizó el oficial.