Una docena de personas señaladas de tráfico de estupefacientes y de cometer actos delincuenciales en los municipios de Tierralta, Planeta Rica, Montelíbano, Los Córdoba, Sahagún y La Apartada fueron capturadas en desarrollo de una operación simultánea adelantada por unidades del Departamento de Policía Córdoba.

Policía de Córdoba Captura por tráfico de estupefacientes en Córdoba.

Además de las detenciones, los uniformados incautaron de 84 dosis de marihuana, 16 de cocaína y 24 de base de coca.

La mayoría de las capturas ocurrieron en el municipio de Tierralta, donde detuvieron a siete personas con orden judicial. En el resto de poblaciones hubo una captura respectivamente.

En lo corrido de este año la Policía ha incautado en el departamento de Córdoba cerca de 900 mil dosis de estupefacientes.

Con este resultado “la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los cordobeses y demuestra su capacidad para impactar de manera simultánea y coordinada las finanzas y las operaciones de los grupos delincuenciales en toda la región cordobesa”.