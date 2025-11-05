Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, Córdoba, se inició este martes 4 de noviembre la audiencia de preparación del juicio oral por el delito de abigeato que le siguen a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés.

Es el segundo proceso que los dos ciudadanos tienen en paralelo por la muerte violenta del empresario y ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, hecho perpetrado el 10 de septiembre de 2024 en zona rural del municipio de Chimá.

La pérdida de unas 700 reses de propiedad de Urueta González es, hasta ahora, la hipótesis principal de esa masacre, y este martes empezó la preparación del juicio que continuará el lunes 10 de noviembre en horas de la mañana.

La defensa de Cristian Petro Almanza y Juan Soto Garcés fue la primera en dar a conocer los elementos materiales probatorios que hará valer en el juicio para demostrar que sus prohijados judiciales no son responsables de abigeato, que dicho sea de paso, ellos se ratificaron ante el juez que no aceptan cargos por ese delito que les imputaron y por el que además los acusaron el pasado 2 de septiembre.

La Fiscalía también empezó la enunciación de sus pruebas, y los dos coincidirán con el testimonio de Remberto Támara Dueñas con quien existía un negocio de reses.

En este juicio también actuará como testigo un hijo de Fredy Beleño que habría sido la persona que alertó a Esteban Urueta sobre el mal manejo que Cristian, su socio y amigo, le estaba dando a las reses que le administraba, de allí que el reconocido empresario y ganadero decidió ir a realizar el conteo de sus animales que nunca se produjo y que terminó acabando con su vida y la de sus trabajadores y amigos.

También estará, por parte de la Fiscalía, el testimonio de la esposa de Esteban Urueta y de una hermana de este.

En tanto que el abogado Lesmer Quintero Argel, defensor de los procesados, llevará los testimonios y los soportes de varios ciudadanos que negociaron ganado con Esteban Urueta, así como reportes de egresos de millonarios recursos desde la repostería de Esteban.

Además presentará consignaciones, extractos bancarios y certificado de créditos de Juan Soto Garcés para demostrar que sí es un comerciante de reses, pero la Fiscalía dice que lo hacía con ganado de Esteban Urueta sin que este tuviera permiso y relación laboral para ello.

Están pendientes otras pruebas pedidas por la defensa de los procesados y que están relacionadas con los bienes del empresario y ganadero Esteban Urueta González.