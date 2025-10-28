A partir de las 3:00 de la tarde de este martes 28 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre la gran fiesta de Halloween en la ciudad de Montería será en el Pueblito Cordobés y correrá por cuenta de la Gobernación de Córdoba.

Bajo el liderazgo de la gestora social Valeria Vega y con el apoyo de Indeportes, se celebra en este mágico escenario el “Halloween de Todos”, que hará que las familias disfruten de juegos y diversión.

La celebración, que incluye entrega de calabazas con dulces, recorrido de personajes, show musical, visita de casas embrujadas y show de luces, se desarrolla entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.

“Una de las atracciones de “Halloween de Todos”, son las casas con experiencias temáticas que harán que grandes y chicos se sumerjan en un mundo de fantasía, color y misterio. Tenemos atracciones, juegos y presentaciones para todas las edades, con personajes que los niños y niñas admiran y conocen. Los invito a todos a ir al Pueblito Cordobés hoy, allá estaremos acompañando a las familias”, indicó la gestora social Valeria Vega.

Pueden asistir con o sin disfraz, pero el viernes 31 de octubre habrá premiación de los mejores disfraces.

La gobernación de Córdoba invita a padres de familia y cuidadores a estar pendientes de los niños y niñas mientras disfrutan de las atracciones e inflables, no alejar su mirada de ellos.