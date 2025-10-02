Las alarmas en el corregimiento El Sabanal, jurisdicción de la ciudad de Montería, están encendidas por una ola de robo de reses que se ha desatado en la última semana.

El hurto y sacrificio de los animales se ha registrado especialmente en las veredas La Risueña y Besito Volao, por lo que los campesinos de estas zonas claman mayor presencia de la fuerza pública que hace presenta en el corregimiento de forma masiva debido a que en este el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene propiedades como el tan mencionado Ubérrimo.

Los pobladores piden que tanto el personal del Ejército como de la Policía Nacional que tiene bases y puestos de control en El Sabanal no solo se dediquen a realizar requisas, revisiones de personas y de medios de transporte y verificación de antecedentes, sino que también patrullen la ruralidad para fortalecer la percepción de seguridad y así ponerle freno al robo de animales que tanto les afecta sus economías.

