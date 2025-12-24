Tras doce horas de que las unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería que prestan sus servicios en el corregimiento El Sabanal recuperaran dos reses que se habían robado en la zona, estas fueron devueltas a su propietario.

Los uniformados que en las primeras horas de la madrugada de este martes 23 de diciembre lograron frustrar el hurto de los dos terneros también lograron establecer al mediodía quién era el propietario de estos y por ello se trasladaron hasta su predio, en El Sabanal, para devolver los animales, no sin antes establecer, a través de fotografías y videos que en efecto eran suyas.

Los terneros habían sido robados por dos hombres que vestían prendas de color negro y que los llevaban amarrados con cáñamos y quienes al notar la presencia policial procedieron a dejarlos abandonado sobre la vía en placa huella y huir sin poder ser capturados.

El caso enciende las alertas en el corregimiento y desde ya los policías redoblan sus esfuerzos para contrarrestar el delito de abigeato.