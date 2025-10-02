En la vía que comunica al municipio de Planeta Rica con Montería, en Córdoba, se registró un grave accidente en la tarde del martes 30 de septiembre. Dos mujeres murieron y un hombre resultó gravemente herido.

Las víctimas fueron identificadas como Gilma Romero Redondo, bacterióloga de profesión y esposa del conductor, y Piedad Durán Solís, exrectora de la Institución Educativa Nuestra Señora de La Candelaria de Planeta Rica.

Romero Redondo salió expulsada del vehículo en que se trasladaba, mientras que Durán Solís quedó atrapada en el mismo. Se transportaban en una camioneta Duster.

El hombre que resultó herido fue identificado como Jairo Alberto Durán Solís, médico de profesión y esposo de Gilma. Era el que conducía el vehículo. Fue trasladado a una clínica de Montería y está bajo pronóstico reservado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor del vehículo perdió el control del mismo, pero no se tienen más detalles de lo ocurrido.

La tragedia ha consternado a la población de Planeta Rica, pues tanto Gilma como Piedad eran ampliamente conocidas en la comunidad.