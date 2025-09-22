La celebración del Día de Amor y Amistad que se efectuó el fin de semana llegó al municipio de Puerto Escondido, en Córdoba, cargada de muy buenas noticias por parte del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

El mandatario de los cordobeses hizo público el paquete de inversiones que habrá en esta población y que requieren de más de 51 mil millones de pesos.

Gobernación de Córdoba

Ante un auditorio colmado de líderes comunitarios, madres cabeza de hogar, jóvenes, adultos mayores y representantes de diferentes sectores productivos, Zuleta Bechara anunció la construcción de la Casa de la Mujer, del Centro de Vida para el Adulto Mayor, de infraestructura y alcantarillado.

En la Casa de la Mujer la gobernación invertirá $3.000 millones. Será un espacio nuevo, moderno y dotado para promover el empoderamiento femenino, y a su vez ofrecerá programas de emprendimiento, formación, atención psicológica y jurídica; en el Centro de Vida para el Adulto Mayor la inversión será de $1.600 millones. Es un lugar de encuentro digno para la recreación, la cultura y el cuidado de los mayores, garantizando atención y programas que fortalezcan su calidad de vida.

Los $16.027 millones destinados a infraestructura vial contemplan la pavimentación y mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de San Miguel, facilitando el transporte de productos agrícolas y pecuarios e impulsando el comercio y dinamizando el turismo, y para el alcantarillado habrá $30 mil millones.

Además, el gobernador también anunció que Puerto Escondido contará muy pronto con agua potable las 24 horas del día, los siete días de la semana, gracias a un proyecto integral de ampliación y optimización del sistema de acueducto.

Gobernación de Córdoba

Igualmente, ratificó el inicio de los trabajos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR), una intervención que mejorará la salud pública y protegerá las fuentes hídricas del municipio.

“Trabajo para saldar la enorme deuda social que existe en el departamento, sin distinguir a quienes votaron o no por mí. Mi única prioridad es que cada cordobés pueda vivir mejor y que cada municipio reciba la inversión que merece. La verdadera revolución es con obras que ayuden a la gente a vivir mejor, con agua limpia, calles seguras y espacios donde las familias puedan prosperar”, le expresó Zuleta Bechara a los habitantes de Puerto Escondido que a su vez exteriorizaron su satisfacción y confianza en las iniciativas del gobierno departamental.