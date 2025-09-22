Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En Montería, la capital del departamento de Córdoba, se vive este lunes 22 de septiembre una nueva jornada de Día sin Carro.

Con ello conmemoran el Día Mundial sin Automóvil y de paso promueven una movilidad sostenible, disminuyen los niveles de contaminación ambiental y fomentan hábitos saludables en la ciudadanía.

La medida que restringe la circulación de vehículos automotores que usen combustibles fósiles, híbridos, motocicletas y otros tipos de motorizados contaminantes en la zona urbana de la ciudad está vigente entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante este tiempo habrá en la ciudad una programación especial con actividades ambientales, deportivas y de salud, como siembra de árboles, jornadas de salud comunitaria, sesiones de aeróbicos y la habilitación de tramos viales para ciclistas y peatones, incentivando el uso de medios alternativos como la bicicleta.

La medida contempla el cierre de importantes tramos viales para vehículos automotores, así:

- Avenida Primera, entre calles 21 y 37 (de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.).

- Carrera 7, entre la Avenida Circunvalar Sur y la calle 41 (de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.).

- Carreras 8 y 8A, entre la Circunvalar Sur y calle 41 (de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.).

Están exentos de la medida los vehículos de transporte público colectivo e individual, ambulancias, organismos de emergencia y seguridad, transporte escolar autorizado, vehículos eléctricos, bicicletas asistidas, transporte de alimentos, valores y residuos biológicos, entre otros detallados en el decreto.

El Día sin Carro busca sensibilizar a los ciudadanos sobre los impactos del uso excesivo de vehículos motorizados en la calidad del aire, el ruido urbano y la salud pública.

La secretaria de Tránsito de Montería, María Fernanda López, informó que la jornada estará acompañada de operativos de control por parte de las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana, quienes aplicarán las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.