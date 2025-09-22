Casas destechadas, árboles derribados y calles inundadas, se cuentan entre los estragos que causaron las intensas lluvias acompañadas de vientos huracanados y tormentas eléctricas que se registraron entre la madrugada y la mañana de este domingo 21 de septiembre en la ciudad de Montería.

Las mayores afectaciones, de acuerdo con un reporte oficial, se concentran en los barrios de la zona sur, en especial Granada y 14 de Julio, donde hubo muchas casas destechadas, por lo que el municipio activó un protocolo para atender dichas emergencias.

El personal de la Oficina de Gestión Integral del Río - Atención del Riesgo de Desastres realizó la evaluación de daños y de necesidades de las familias afectadas que serán atendidas con la entrega de ayudas humanitarias y soluciones temporales a las familias más afectadas.

Luis Ordosgoitia, coordinador de la Oficina de Gestión Integral del Río, en Montería, indicó que “desplegaron todos los esfuerzos para atender la situación. Desde muy temprano estamos en terreno con nuestro equipo, articulando con los líderes comunitarios y verificando cada caso para activar las ayudas. También estamos evaluando árboles, postes o estructuras que pudieran representar peligro adicional por las ráfagas de viento”.

Por su parte la administración municipal le hace un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier emergencia o afectación a través de los canales oficiales y recuerda que sigue activa la vigilancia del comportamiento climático para anticiparse a nuevos eventos de esta índole.