Las intensas lluvias registradas en los primeros meses del año han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de varias regiones del país frente a la temporada invernal. Hasta la fecha, se han reportado 256 emergencias asociadas a lluvias en 172 municipios, afectando a más de 27.000 familias, con impactos recurrentes en departamentos como Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca y Nariño, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este panorama se suma a las alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que ha advertido sobre precipitaciones intensas concentradas en periodos cortos de tiempo, un fenómeno que incrementa la probabilidad de desbordamientos, filtraciones en viviendas y afectaciones a la movilidad urbana. En este contexto, los daños materiales se han consolidado como una de las principales consecuencias.

“Cuando se presentan lluvias intensas, la diferencia entre una afectación menor y una pérdida significativa suele estar en la prevención. Por ello, identificar puntos vulnerables en el hogar o en el vehículo y actuar antes de que ocurra una emergencia es clave para reducir el impacto económico de estos eventos”, señala César Rodríguez, vicepresidente de Siniestros y Operaciones de HDI Seguros Colombia.

Así las cosas, el experto presenta siete recomendaciones orientadas a reducir los riesgos durante la temporada de lluvias:

Hacer mantenimiento preventivo en las viviendas , revisando y limpiando desagües, canaletas y bajantes, así como techos, paredes, puertas y ventanas, para evitar filtraciones.

, revisando y limpiando desagües, canaletas y bajantes, así como techos, paredes, puertas y ventanas, para evitar filtraciones. Identificar las zonas más vulnerables del hogar , especialmente sótanos o áreas bajas, y evitar allí el almacenamiento de objetos de valor.

, especialmente sótanos o áreas bajas, y evitar allí el almacenamiento de objetos de valor. Desconectar equipos eléctricos que se encuentren cerca de puntos con humedad o posibles filtraciones.

que se encuentren cerca de puntos con humedad o posibles filtraciones. Evitar circular por vías inundadas y conducir con mayor precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia entre vehículos.

y conducir con mayor precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia entre vehículos. Revisar periódicamente el estado del vehículo , en especial las llantas, ya que su buen estado mejora la adherencia y la capacidad de frenado en superficies mojadas.

, en especial las llantas, ya que su buen estado mejora la adherencia y la capacidad de frenado en superficies mojadas. Si el vehículo queda afectado por una inundación , no intentar encenderlo, registrar la situación y solicitar asistencia lo antes posible.

, no intentar encenderlo, registrar la situación y solicitar asistencia lo antes posible. En el caso de motociclistas, reforzar las medidas de visibilidad utilizando impermeables reflectivos y elementos de protección adecuados.

En este escenario, la gestión del riesgo no se limita únicamente a las acciones preventivas. Pues, contar con mecanismos de respaldo adecuados puede marcar una diferencia importante frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes y costosos. De hecho, durante 2025 HDI Seguros Colombia atendió 537 siniestros en hogares asociados a lluvias, con pagos superiores a 3.000 millones de pesos, así como 133 siniestros de vehículos por inundaciones, con desembolsos que superaron los 11.000 millones de pesos, principalmente en ciudades como Bogotá, Cali y Montería.

“En el caso del seguro de hogar, es posible contar con coberturas asociadas a daños causados por agua lluvia, filtraciones, destaponamiento de desagües, avalanchas o derrumbes, así como afectaciones a bienes dentro de la vivienda o a terceros. En cuanto al seguro de vehículo, este puede incluir asistencias como grúa a nivel nacional, rescate en sótanos o carro taller, un servicio que permite la atención de fallas leves directamente en el lugar del incidente, apoyos que cobran especial relevancia durante la temporada de lluvias, cuando aumentan las emergencias en las vías”, concluye Rodríguez.