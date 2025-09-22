El deporte escolar vivió una semana cargada de emoción en la capital cordobesa con la realización de las finales de futsalón, futsal, béisbol, balonmano y rugby en el marco de los Juegos Intercolegiados Departamentales, organizados por el Instituto Departamental de Deportes de Córdoba con el apoyo del Ministerio del Deporte.

Por disposición del gobernador Erasmo Zuleta Bechara las competencias contaron con respaldo institucional que incluyó logística, hidratación, difusión, escenarios deportivos, alimentación, pólizas de seguros, transporte intermunicipal y premiación, lo que permitió garantizar el desarrollo exitoso de cada jornada.

“Los Juegos Intercolegiados Departamentales son una muestra del compromiso que tenemos con la juventud de Córdoba. Cada medalla obtenida en disciplinas como Futsalón, Futsal, Béisbol, Rugby y Balonmano representa no solo un triunfo deportivo, sino también el esfuerzo de nuestras instituciones educativas, de nuestros entrenadores y del respaldo de Indeportes Córdoba y el Ministerio del Deporte. Desde la gobernación seguiremos garantizando el apoyo, porque estamos convencidos de que el deporte es un camino para la formación en valores, la integración social y la construcción de un mejor futuro para nuestros jóvenes”, indicó Zuleta Bechara.

Los campeones en cada disciplina fueron:

• En Futsalón, categoría prejuvenil, los campeones fueron la I.E. José Antonio Galán, de Rabolargo (Cereté), en la rama masculina, y la I.E. Buenos Aires, de Montería, en la femenina.

• En Futsal juvenil, el campeón fue la I.E. San Francisco de Asís, de Chinú (masculina) y el Colegio Mix San José de Canalete (femenina).

• En Balonmano Juvenil, están la I.E. San José de Montería (masculina) y la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Lorica (femenina); mientras que en la categoría Prejuvenil participan la I.E. San José de Montería (masculina) y nuevamente la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Lorica (femenina).

• En Rugby la categoría juvenil, para los equipos I.E. Santa Teresa de Cereté (masculina) y la I.E. de Líderes Garrido de González, también de Cereté (femenina).

• En Béisbol Juvenil masculino el campeón fue la I.E. Julio Miranda C. de San Antero.

En esta semana continúan las competencias en la fase departamental con las disciplinas individuales, en las que nuevamente los jóvenes cordobeses tendrán la oportunidad de mostrar su talento y proyectarse hacia la fase nacional de los Juegos Intercolegiados.