En el Centro de Convenciones de Montería inició este miércoles 17 de septiembre la Primera Convención Internacional de Ciencias de la Educación y Humanas organizada por la Universidad de Córdoba.

Leer más: En Córdoba se disputan las finales de los Juegos Intercolegiados fase departamental

El evento, instalado por el rector Jairo Torres Oviedo, congrega a más de 1.500 jóvenes de Colombia y el mundo que comparten y discuten cerca de 450 ponencias.

La Facultad de Educación y Ciencias Humanas de Unicórdoba lidera la convención en la que hablan sobre tecnologías emergentes en educación; lectura, escritura y oralidad; prácticas innovadoras e investigación, ciencias sociales, investigación en educación artística, avances y retos en pedagogía inclusiva, y muchos otros temas que corroboran el compromiso de esta academia con la sociedad.

Torres Oviedo dijo en su discurso de instalación que “esta Convención reafirma que nuestra Universidad de Córdoba está integrada a la comunidad científica nacional y mundial. En medio de la pluralidad coincidimos en la ciencia. Para nosotros como universidad esto nos demuestra que estamos transitando hacia donde debemos transitar; la Convención es una riqueza disciplinar y permite que se reflexione y se analice la complejidad y surjan propuestas importantes también en la incidencia del debate público”.

Le puede interesar: Video: Hombre agredió con un cuchillo a su pareja en el mercado viejo de Riohacha

En su reflexivo discurso también compartió lo que para él significa una educación sin fronteras, desde el entendido que la idea de globalización “es una idea perversa, confusa, porque en la narrativa se ha quedado en la dinámica local, y poco se dice en términos de los retos que vive la humanidad, que cuando una la mira pareciera que regresamos a escenarios de la barbarie que habíamos pensado estaban superados. No podemos hablar de progreso científico y tecnológico sino hemos resuelto el progreso social”.

El director del Comité Científico de la Primera Convención Internacional de Ciencias de la Educación y Humanas, profesor José Sanabria Navarro, destacó la masiva participación de estudiantes y docentes, el apoyo de las directivas de la institución, en cabeza del rector Torres y de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

No olvide leer: Organizaciones étnicas y sociales anuncian bloqueo en Bosconia

Eventos

- I Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes en Educación: accesibilidad web y desarrollo de documentos accesibles, dirigidos por la PhD Isabel Cristina Muñoz.

- II Congreso Internacional de Lectura, Escritura y Oralidad: divulgación literaria en semilleros de investigación, a cargo del PhD Luis Fernando López Noriega, y un taller sobre literatura renacentista italiana, dirigido por el PhD Daniele Cerrato.

- V Congreso Internacional sobre Prácticas Innovadoras e Investigación en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ICTEFOL 2025): con aportes de los PhD Tatiana Becerra Posada y José David Herazo.

- I Congreso Internacional en Ciencias Sociales: investigación social asistida con inteligencia artificial, con el Dr. Rafael Alberto Vilchez Pirela.

- I Congreso Internacional de Investigación en Educación Artística: talleres de música con el Mg. Álvaro Bustos Anichiárico y Nunila Zumaqué Gómez.

- II Congreso Internacional Avances y Retos en Pedagogía Inclusiva: taller experiencial sobre neuroeducación, con la PhD Ana María Romero Otálvaro.

- IV Congreso Internacional de Educación Física, Recreación y Deportes: actividades prácticas de IA en la academia, neurojuegos y folclor cordobés.

- V Simposio Internacional de Investigación Educativa y Pedagógica – SUE Caribe: perfeccionamiento educativo e inclusión, dirigido por la PhD Silvia María Navarro Quintero.