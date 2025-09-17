En un video que circula en redes sociales quedó registrada la agresión con arma blanca de un hombre a una mujer en un establecimiento comercial en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Una versión indica que el agresor sería la pareja sentimental de la víctima, sin embargo, otra controvierte con que es la expareja.

En las imágenes se logra observar cuando el individuo llega y le hace una serie de reclamos a la mujer, luego le arrebata el teléfono celular, lo revisa detenidamente y es cuando agarra un cuchillo que está sobre un mostrador para agredir, aunque ella lo impidió como pudo en primera instancia.

Posteriormente le abraza en aparente señal de arrepentimiento, pero nuevamente toma el arma y la agrede con mayor ferocidad, luego tira el objeto punzante en el lugar que estaba y agarra el bolso, en ese momento se corta el video.

De acuerdo a lo que se logra ver en las imágenes en movimiento que han causado indignación en la ciudadanía en general, el individuo se torna violento con la víctima, luego de revisar el celular, lo que se podría interpretar como un ataque de celos.

Se conoció que la fémina fue trasladada a un centro asistencial para revisar si presentaba heridas de gravedad.

Finalmente, las autoridades no se han pronunciado respecto al caso, aunque también se desconoce si la afectada dio aviso e interpuso la denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía Seccional, para que procedan con la captura del sujeto.