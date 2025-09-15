Durante un operativo adelantado por la Policía, la Fiscalía y la DEA se logró la captura de John Jairo García Murillo, alias Bendecido, en la ciudad de Montería, Córdoba.

García Murillo es solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

De acuerdo con las autoridades, alias El Bendecido es un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el ‘Clan del Golfo’, en el Urabá Antioqueño y Córdoba. Además, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Go-Fast.

Sobre esta captura, el mayor general Carlos Fernando Triana, Director de la Policía Nacional, indicó que se afectó las finanzas criminales de la estructura en más de 30 millones de dólares y se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales.

“La captura de este extraditable es una muestra del compromiso de Colombia y de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, que amenaza la seguridad y la juventud en los cinco continentes”, señaló el director de la Policía.

