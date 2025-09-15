Como parte de las estrategias para prevenir el delito en Barranquilla, el Distrito trabaja de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante sobrevuelos en sectores priorizados por el Ejército y la Policía, desde donde se emiten mensajes de prevención.

Lea aquí: Alcalde Char anuncia construcción de comunidad energética en Las Gardenias

La actividad se realiza con un helicóptero Bell 212, equipado con un sistema de amplificación que permite difundir mensajes desde una altura aproximada de 500 pies. Gracias a esta tecnología, los mensajes diseñados por la Alcaldía y las autoridades de seguridad logran un mayor alcance, contribuyendo a la contención del delito, la disuasión de la delincuencia y el acercamiento con la comunidad.

Los sobrevuelos se programan según las necesidades identificadas por el Ejército o la Policía. Así, en el norte de la ciudad se enfocan en la prevención de hurtos de viviendas y vehículos; en otros sectores se desarrollan campañas contra la extorsión; y en zonas turísticas como Puerto Mocho, la ciénaga de Mallorquín y el Gran Malecón se refuerza la seguridad para visitantes y residentes.

La estrategia tiene un impacto directo en la comunidad, que no solo percibe la presencia de la Fuerza Pública, sino que también recibe recomendaciones para evitar ser víctima de la delincuencia, respetar el espacio público y promover la convivencia ciudadana.

Lea también: Supersalud ordena a Nueva EPS legalizar pagos registrados como “anticipos”

Estas acciones se complementan con otros recursos ya implementados, como las bocinas en cámaras de seguridad, que permiten emitir mensajes en tiempo real en puntos estratégicos, y los CAI móviles, que cuentan con perifoneo para difundir información preventiva. De igual manera, las Caravanas por la Vida recorren la ciudad llevando mensajes de seguridad y convivencia a los barrios.

La Alcaldía Distrital reiteró que seguirá creando y ejecutando estrategias en conjunto con los organismos de seguridad, con el objetivo de garantizar la protección de los ciudadanos.