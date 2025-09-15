La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo del Centro Cibernético Policial, desmanteló una organización cibercriminal tras diez meses de investigación especializada, en el marco de la ‘Operación Resident’.

El operativo, que culminó con tres órdenes de captura y dos diligencias de allanamiento en Medellín y Barranquilla, permitió la captura de los presuntos integrantes de una red delictiva que habría cometido más de 2.460 casos de fraude bancario, afectando a más de 1.100 víctimas en todo el país y causando un perjuicio económico cercano a los $2.126 millones de pesos.

La organización operaba mediante las modalidades de phishing y vishing, suplantando entidades financieras para obtener información confidencial de sus víctimas. Según las investigaciones, uno de los capturados utilizaba su cargo en una entidad bancaria para acceder ilegalmente a bases de datos sensibles. Posteriormente, la información era procesada en un call center clandestino, donde perfilaban a las víctimas y realizaban llamadas fraudulentas para concretar el fraude.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 15 teléfonos celulares, 96 tarjetas SIM y una libreta con datos personales de posibles víctimas, evidencia clave en el proceso judicial.

Los capturados deberán responder por los delitos de fraude bancario, acceso abusivo a un sistema informático, concierto para delinquir y hurto por medios informáticos y semejantes.

“Este resultado operativo es producto de un trabajo investigativo articulado y minucioso, que ratifica el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el cibercrimen. La desarticulación de esta organización evita nuevas afectaciones económicas a los ciudadanos y protege la información sensible de las entidades financieras”, señaló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con delitos informáticos a través de la línea de emergencias 123 o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.