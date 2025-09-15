La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal negó a través de un comunicado haber “amenazado” a María Claudia Tarazona, viuda del asesinado congresista por el mismo partido, Miguel Uribe Turbay.

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, dijo Cabal en un comunicado y posteriormente en un video publicado en redes sociales.

Agregó: “Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia”.

Esto después de que ‘Noticias RCN’ publicara en la noche del domingo 14 de septiembre una entrevista con María Claudia Tarazona en la que ella aseguró que en el segundo día de velación de Miguel Uribe en el Capitolio, María Fernanda Cabal la “amenazó”.

“María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política, ‘tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, contó.

Tarazona consideró esas palabras un acto intimidatorio en un momento de profundo dolor.

“Yo le dije: ‘María Fernanda, tengo aquí atrás a mi esposo, está en un cajón, me lo mataron, me lo mataron por hacer política, cómo así que yo no conozco este país, ¿de qué me hablas?’. En ese momento ella me da un abrazo y salgo de ese espacio”, relató Tarazona.

“Como ser humano no puede hacer eso, no puede coger a una viuda que le acaban de matar a su marido, con sus cuatro hijos, a decirle y a amenazarla por el miedo a que haya una contienda política”, aseveró María Claudia Tarazona en la entrevista con José Manuel Acevedo en ‘Noticias RCN’.