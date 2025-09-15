María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, aseguró que fue víctima de una amenaza verbal por parte de la congresista María Fernanda Cabal en medio del velorio del dirigente político en el Capitolio Nacional.

En entrevista con Noticias RCN, Tarazona relató que la senadora del Centro Democrático la buscó durante la ceremonia fúnebre y la amenazó frente a familiares y autoridades.

“El día del velorio en el Congreso me dijeron que la senadora Cabal me estaba buscando. No la había visto en la clínica, pero decidí saludarla allí”, recordó.

Según narró, en ese momento Cabal portaba un micrófono encendido. “Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces, yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?’. Me dijo: ‘No, es que yo no tengo ningún micrófono’. Le dije: ‘Ese que tienes ahí’. ‘¡Ay, no me he dado cuenta!’. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella”, explicó.

Acto seguido, la viuda aseguró que Cabal le lanzó una advertencia que interpretó como una amenaza.

“María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, (me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política), “tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”. Tarazona consideró esas palabras un acto intimidatorio en un momento de profundo dolor.

“Le respondí: ‘Aquí está Miguel, aquí está muerto, y lo mataron precisamente por hacer política’”, relató, al señalar que el intercambio ocurrió frente a sus hijos y junto al féretro de su esposo.

Tarazona también expresó su inconformidad frente al manejo político que algunos actores le habrían dado a la tragedia.

“Lo más doloroso es ver cómo algunos buscan sacar provecho de la tragedia; mientras yo lloraba a mi esposo, había quienes estaban pensando en política”, afirmó.

Asimismo, destacó gestos de apoyo de otros dirigentes, “la senadora Paloma Valencia me dio un abrazo sincero, unas palabras de aliento, y sentí respeto y empatía en ese momento. Eso es lo que uno espera en circunstancias así”.

La viuda recalcó que los días posteriores al asesinato de Uribe Turbay fueron especialmente duros porque, además del duelo, debió enfrentar actitudes que calificó como irrespetuosas. “Fue muy duro enfrentar eso en pleno velorio, con mis hijos al lado, mientras intentaba honrar la memoria de Miguel”, dijo.

También advirtió de la actitud de ciertas personas ante la tragedia familiar. “Algunos políticos han intentado sacar provecho de la muerte de Miguel. Eso es inaceptable”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a separar el dolor familiar de los intereses partidistas.

“Pido respeto hacia quienes estamos atravesando un dolor tan grande. Mi esposo fue asesinado por hacer política, y aun así hay quienes no tienen reparo en convertir su muerte en una oportunidad”.

María Fernanda Cabal se pronunció

Horas después, la congresista publicó un comunicado en su red social X, manifestando que cuando se acercó a saludar a María Claudia, “llevaba un micrófono adherido a mi camisa como habitualmente lo hago para atender a los medios, pues, había realizado una grabación previamente”, se lee en el comunicado.

Asimismo, María Fernanda expresó que se sentía extraña porque “ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”, refiriéndose a las palabras de María Claudia.