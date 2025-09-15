En medio de la entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona fue contundente al referirse al presidente Gustavo Petro y a su ausencia durante las exequias de su esposo, Miguel Uribe.

Si Petro la hubiera llamado, le habría dicho “descarado, sin duda, atrevido”, aseguró. Tarazona reveló que como familia decidieron no permitir la presencia del mandatario ni de sus aliados en el funeral.

Ese día, María Claudia estaba en el Congreso y el padre de Miguel, le informó que la vicepresidenta o alguien del gabinete presidencial podrían asistir a la catedral. “Creo que la vicepresidenta va a ir o va a enviar a alguien”.

De inmediato tomó una decisión y se acercó donde una persona que podía incidir en el caso.

“Si el señor presidente, la señora vicepresidente o alguien de su gabinete llega a la catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se salga, entonces voy a pedirles el favor que no me hagan pasar por esa situación, porque inexorablemente lo voy a hacer, no quiero la compañía de Petro, ni de ninguno de sus aliados en la Catedral”.

La viuda insistió en que no quería la compañía del Gobierno en la despedida de quien calificó como “un ser magnífico” y afirmó que la familia estaba unida en esa decisión.

“No iba a permitir que gente deshonrosa acompañara a Miguel en la catedral. Miguel Papá estuvo completamente de acuerdo, me dio la mano y me apoyó. Lo hacemos juntos, lo hacemos bien”, concluyó.