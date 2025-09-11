Un nuevo hecho de sangre que cobra la vida de una mujer en el departamento de Córdoba se registró en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte del Comando de la Policía Metropolitana de Montería, que tiene la jurisdicción en ese territorio, el “lamentable hecho ocurrió en el corregimiento El Siglo, municipio de Ciénaga de Oro. Una mujer de 28 años fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental”.

El caso en el que Angie Polo murió se registró la mañana del miércoles 10 de septiembre. Su cadáver fue hallado en el interior del baño, lugar en el que se presume ella se encerró para buscar refugio.

El presunto asesino, Juan Mendoza, gracias a la oportuna información de la ciudadanía, logró ser aprehendido por unidades de la Policía que lo encontraron con varias lesiones ocasionadas con arma blanca. Al parecer, habría ingerido alguna sustancia tóxica con la intención de quitarse la vida.

Su pronóstico de salud es reservado y permanece internado en un centro médico asistencial del municipio de Cereté.

Esta es la novena mujer asesinada en Córdoba este año, y el quinto caso de feminicidio.