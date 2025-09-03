Las tropas de la Décima Primera Brigada del Ejército, junto a la Policía Nacional, incautaron material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares en manos del Clan del Golfo. Con esta acción, las autoridades propinaron un golpe a esta organización criminal que delinque en el departamento de Córdoba.

El hallazgo se produjo en el municipio La Apartada, en Córdoba, específicamente sobre la Ruta del Sol, donde los uniformados ubicaron seis costales, dos bolsas plásticas y dos cajas de cartón, que eran transportados en un motocarro. Al revisar la carga de los paquetes hallaron 49 uniformes camuflados, 50 chalecos multipropósito, 30 morrales de campaña, 78 cintelas, 33 pañoletas, 42 pavas, 27 hombreras para equipo y 27 riñoneras.

Ante esto los militares y policías procedieron a capturar al conductor del vehículo e incautar los artículos, y todo fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El Ejército informó que “con este resultado se afecta de manera significativa a la subestructura Rubén Darío Ávila, la cual actúa como articuladora y proveedora del material logístico para la subestructura Uldar Cardona Rueda; ambas subestructuras, a su vez, se encargarían de dinamizar y ejecutar acciones delictivas contra la población civil de la región y miembros de la fuerza pública”.