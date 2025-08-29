Tras años de espera, el gas natural domiciliario llegará a 350 hogares de los corregimientos Cotocá Arriba y Remolino, y la vereda Isla de Sabá, en el municipio de Lorica, Córdoba.

Las familias beneficiarias apagarán los fogones de leña, carbón y hasta concha de coco, para prender la llamita a un cómodo costo, que les ahorrará más de la mitad de lo que pagan por compra de leña y carbón para fogones artesanales.

El proyecto fue presentado por el alcalde Carlos Mario Manzur, quien indicó que el beneficio de las familias es muy bueno porque actualmente por un cilindro de gas, que alcanza apenas para 20 días, pagan 110 mil pesos, y el costo mensual del gas natural está estimado en 25 mil pesos mensuales.

“Con esta inversión habrá mejoramiento en la calidad, con menos riesgo para salud, principalmente para los adultos mayores expuestos a enfermedades respiratorias por el humo de los fogones artesanales”, destacó el mandatario de Lorica.