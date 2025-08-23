Las intensas lluvias de las últimas horas siguen ocasionando emergencias en el departamento de Córdoba. Las más recientes tienen como escenario la zona rural del municipio de San Pelayo donde se desbordó el arroyo El Diluvio.

El caso ocurrió la noche del viernes 22 de agosto cuando las persistentes y fuertes lluvias aumentaron el caudal de este cuerpo de agua y estas se desbordaron hasta inundar once zonas rurales, entre ellas Dividivi, Santa Rosa, Las Flores, Sabana Nueva y Cañuelas.

Además de las pérdidas ocasionadas por las inundaciones las aguas también mantienen aislada a muchas zonas porque inundaron los caminos.

Los afectados están a la espera de que las autoridades los ayuden y temen que se puedan presentar más lluvias que sigan agravando sus difíciles situaciones.